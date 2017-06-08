بالفيديو و الصور..أعلام البوليساريو في وقفة تضامنية مع الريف وهذا هو مخطط الانفصاليين الخطير ﻿

رويدا فرويدا تتضح فصول الاتحاد الانفصالي الذي يميل أطرافه إلى أن يروا رقعة الوطن ممزقة، حيث اتحدت الأعلام الغريبة التي رفعت في احتجاجات الريف في الداخل والخارج مع علم البوليساريو

شوف تيفي:



رويدا فرويدا تتضح فصول الاتحاد الانفصالي الذي يميل أطرافه إلى أن يروا رقعة الوطن ممزقة، حيث اتحدت الأعلام الغريبة التي رفعت في احتجاجات الريف في الداخل والخارج مع علم البوليساريو، وهذا رد قوي على كل من يدعي "السلمية فالسلمية ثم السلمية" الذي بات شعارا للاستهلاك الإعلامي فقط، في حين أن المخطط يطبخ على نار هادئة في اتحاد بين انفصاليي الجنوب والشمال.

وهي الوحدة أو الانسجام الذي بدا واضحا خلال الوقفة التي نظمت البارحة تضامنا مع حراك الريف بالقرب من القنصلية المغربية بباريس، حيث تظهر الصور والفيديو والشهود العيان وملاحظون دوليون ومغاربة أن ما وقع في تلك الوقفة كان صدمة كبيرة، أعلام البوليساريو اختلطت بشعارات تنادي بانفصال الريف وانفصال الصحراء، ولا راية مغربية واحدة رفعت أثناء الوقفة...وهذا يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان عندما شاهد هذا العدوان أصر في اتصال مع "شوف تيفي" أن يقدم شهادته لأنه تابع أطوار وقفة "العار" في باريس، وقال: "الوقفة عرفت مشاركة انفصاليين ينتمون لما يسمى بالبوليساريو آزرهم جزائريون" وأضاف "رفع علم جبهة البوليساريو، ولم يكن ولو علم واحد للمغرب، مما يثير الشكوك حول الهدف من تنظيم الوقفة".

هذه القضية تعري ما يتشدق به البعض من مطالب اجتماعية مغلفة بأطماع انفصالية في الريف، وأن القضية باتت مطية لكل عابث بوحدة وأمن المملكة، حيث رفع الإدريسي للقنصلية المغربية تقريرا بما وقع وردت الأخيرة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في القريب العاجل، فعجلوا بالرد قبل أن يستقوي الانفصاليون الذين يريدون أن يطوقوا المغرب من الشمال والجنوب، وإشاعة الفوضى والخراب، وتخرج أنيابهم بارزة لتقطيع جسد الريف المثخن بالجراح!



