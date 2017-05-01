عاجل وبالفيديو..كسيدة خايبة في لوطوروت بين البيضاء والرباط ﻿

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، قبل قليل من يومه الخميس، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين شاحنتين من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، قبل قليل من يومه الخميس، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين شاحنتين من الحجم الكبير.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شاحنة، اصطدمت بشاحنة أخرى من الخلف، ما تسبب في وقوع خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أن الحادثة وبالرغم من خطورتها فإنها لم تخلف خسائر في الأوراح.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، فور وقوع الحادثة، حيث قامت بمعاينة الخسائر المادية الناجمة عن الاصطدام، بالإضافة إلى تسهيلها لحركة مرور السيارات بعد وقوع اختناق مروري بمكان الحادثة.