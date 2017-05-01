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وزارة الصحة تكشف حقيقة استقبال مراكز تشخيص مرض السل والأمراض النفسية للمرضى مرتين فقط في الأسبوع

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 13:10 وزارة الصحة تكشف حقيقة استقبال مراكز تشخيص مرض السل والأمراض النفسية للمرضى مرتين فقط في الأسبوع | مجتمع
وزارة الصحة تكشف حقيقة استقبال مراكز تشخيص مرض السل والأمراض النفسية للمرضى مرتين فقط في الأسبوع
نفت وزارة الصحة ما نشرته بعض المنابر الصحفية بخصوص استقبال مراكز تشخيص مرض السل والأمراض التنفسية للمرضى فقط مرتين في الأسبوع.

"شوف تيفي"

نفت وزارة الصحة ما نشرته بعض المنابر الصحفية بخصوص استقبال مراكز تشخيص مرض السل والأمراض التنفسية للمرضى فقط مرتين في الأسبوع.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الخميس، أن المنظومة الصحية الوطنية، تتوفر على 61 مركزا لتشخيص السل والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 80 مركزا صحيا يدمج خدمة تشخيص وعلاج السل الرئوي، ويغطي مجموع هذه المراكز حاجيات السكان بمختلف ربوع المملكة.

وأكدت الوزارة أن هذه المراكز، تقدم خدمات الكشف والتشخيص لداء السل عن طريق الاستشارات الطبية المتخصصة والفحوصات بالأشعة السينية والتحليلات المخبرية المسطرة ضمن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لكل المرضى والسهر على تتبع حالتهم الصحية حتى الشفاء التام.

وأشارت الوزارة إلى أن أطقم مكونة من أطباء مختصين في السل والجهاز التنفسي وممرضين وتقنيين في المختبر والأشعة، تشرف على تقديم هذه الخدمات المجانية، حيث تستقبل هذه المراكز المرضى وتقدم لهم خدماتها طيلة أيام الأسبوع وفقا للتوقيت الإداري المعمول به، حيث يستفيد جميع مرضى السل من هذه الخدمات بانتظام، دون لائحة الانتظار.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الصحة مراكز السل الأمراض النفسية الفحوصات

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