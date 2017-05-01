شارجور يتسبب في حريق مهول بأكادير ﻿

كشفت مصادر محلية من مدينة أكادير، أن « شارجور »من النوع غير الجيد تسبب في اندلاع حريق مهول بأحد المنازل السكنية الكائنة بحي المسيرة بمدينة أكادير بحر الأسبوع الجاري.

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كشفت مصادر محلية من مدينة أكادير، أن « شارجور »من النوع غير الجيد تسبب في اندلاع حريق مهول بأحد المنازل السكنية الكائنة بحي المسيرة بمدينة أكادير بحر الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المنزل المذكور كان فارغا أثناء اندلاع النيران وذلك بعد مغادرة الأسرة لأداء صلاة التراويح، قبل أن تلتهم النيران أثاث المنزل وكافة محتوياته.

وفور علمها بالحادث، حلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقة برجال الوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق الذي لم يتسبب في خسائر بشرية بل اقتصر الحريق على خسائر مادية.