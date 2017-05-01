فضيحة..قبل آذان الفجر: شيباني حصلوه الناس كيغتاصب طفل بالقنيطرة.. وها شنو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مدينة القنيطرة، اهتزت في الساعات الأولى من يومه الخميس وبالتحديد قبل آذان الفجر، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها شخص طاعن في السن، تم ضبطه بالقرب من ملعب بئر أنزران وهو

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن مدينة القنيطرة، اهتزت في الساعات الأولى من يومه الخميس وبالتحديد قبل آذان الفجر، على وقع فضيحة أخلاقية، بطلها شخص طاعن في السن، تم ضبطه بالقرب من ملعب بئر أنزران وهو متلبس باغتصاب طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.

وأكد المصدر ذاته أن مواطنين، صدموا بعد أن وقفوا على لحظة قيام مسن باغتصاب طفل بمكان مظلم، لتتم محاصرته، وإبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت باعتقاله.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواقعة، أثارت استنكار المواطنين، الذين عبروا عن سخطهم من قيام المسن باغتصاب براءة الطفل في شهر رمضان الذي يعتبر شهر العبادة والالتزام