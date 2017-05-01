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يا ربي السلامة: بسبب الترمضينة: شاب يقتل شقيقه بمراكش

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 12:13 يا ربي السلامة: بسبب الترمضينة: شاب يقتل شقيقه بمراكش | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة: بسبب الترمضينة: شاب يقتل شقيقه بمراكش
شهد دوار بلعكيد ضواحي مدينة مراكش، عشية أمس الأربعاء، وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل شقيقه وسط منزل الأسرة، بعد أن وجه له مجموعة من الطعنات بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

شهد دوار بلعكيد ضواحي مدينة مراكش، عشية أمس الأربعاء، وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل شقيقه وسط منزل الأسرة، بعد أن وجه له مجموعة من الطعنات بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصادر مراكشية فإن الشقيقين، دخلا في نقاش حاد بسبب مشاكل أسرية، لتتطور الأمور إلى تبادل الضرب بينهما، قبل أن يقوم القاتل بتوجيه طعنات مميتة للضحية الذي سقط أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها أن سيارة للإسعاف، نقلت الضحية على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن طفيل لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه الخطيرة، بينما قامت عناصر الدرك الملكي بإيقاف الجاني الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مراكش سيارة الإسعاف القاتل الحراسة النظرية

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