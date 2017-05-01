 ضبط 545 حالة غش خلال اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا والوزارة تؤكد أن الأجوبة المسربة بالفايسبوك خاطئة ﻿
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ضبط 545 حالة غش خلال اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا والوزارة تؤكد أن الأجوبة المسربة بالفايسبوك خاطئة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 11:57 ضبط 545 حالة غش خلال اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا والوزارة تؤكد أن الأجوبة المسربة بالفايسبوك خاطئة | حوادث و حقوق
ضبط 545 حالة غش خلال اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا والوزارة تؤكد أن الأجوبة المسربة بالفايسبوك خاطئة
أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنه تم ضبط 545 حالة غش خلال اليوم الثاني من الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة يونيو 2017

"شوف تيفي"

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنه تم ضبط 545 حالة غش خلال اليوم الثاني من الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة يونيو 2017، مقابل 1294 حالة في اليوم نفسه من السنة الماضية، أي بتراجع بلغ ما يناهز 58 في المائة، معتبرة أن إجراء اختبارات اليوم الثاني من هذه الدورة تم في أجواء جد إيجابية.

وذكر بلاغ للوزارة أن أشخاصا قاموا بنشر مواضيع بعض مواد الامتحان على صفحات التواصل الاجتماعي بعد فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان وانطلاق الاختبارات، تلاها نشر بعض الأجوبة التي تبين فيما بعد أنها خاطئة على غرار تلك التي تم تداولها في اليوم الأول.

وقد عملت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يضيف البلاغ، على تطبيق الإجراءات القانونية والمساطر الإدراية المعمول بها إزاء جميع حالات الغش التي تم ضبطها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة التر بية الوطنية مواد الامتحان الغش

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