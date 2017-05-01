مثير :بالفيديو.. انفصاليون من البوليساريو وجزائريون في وقفة قيل بأنها تضامينة مع الريف في باريس.. وها شنو وقع ﻿

كشف يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال له معه ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن الوقفة التي تم تنظيمها أمس الأربعاء تضامنا مع حراك الريف بالقرب من القنصلية المغربية

"شوف تيفي "

كشف يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال له معه "شوف تيفي" يومه الخميس، أن الوقفة التي تم تنظيمها أمس الأربعاء تضامنا مع حراك الريف بالقرب من القنصلية المغربية بباريس، عرفت مشاركة انفصاليين ينتمون لما يسمى بالبوليساريو وجزائريين.

وأوضح الإدريسي الذي كان حاضرا بعين المكان أن الوقفة التي قيل بأن تنظيمها جاء للتضامن مع حراك الريف، عرف رفع علم الكيان الوهمي "البوليساريو" ومجموعة من الشعارات التي تدعو إلى الانفصال، مؤكدا في الوقت ذاته أن العلم الوطني المغربي كان مغيبا عن هذه الوقفة وهو ما يثير الشكوك حول الهدف الأساسي من تنظيمها.

وأكد الإدريسي ربطه الاتصال بالقنصلية المغربية، حيث كشف لها ما وقع خلال هذه الوقفة، مشيرا إلى أن هذه الأ خيرة أكدت له أنها ستقوم بالإجراءات اللازمة خلال الأيام القليلة المقبلة.