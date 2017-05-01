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عاجل: نايضة في ثانوية بالبيضاء في اليوم الأخير من امتحانات الباكالوريا وها شنو وقع

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 11:23 عاجل: نايضة في ثانوية بالبيضاء في اليوم الأخير من امتحانات الباكالوريا وها شنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل: نايضة في ثانوية بالبيضاء في اليوم الأخير من امتحانات الباكالوريا وها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من تلميذات الباكالوريا دخلن في نوبة بكاء شديدة و منهن من فقدت وعيها أمام ثانوية واذي الدهب بالدار البيضاء بسبب صعوبة اليوم الثالث من امتحانات الباكالوريا.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من تلميذات الباكالوريا دخلن في نوبة بكاء شديدة و منهن من فقدت وعيها أمام ثانوية واذي الدهب بالدار البيضاء بسبب صعوبة اليوم الثالث من امتحانات الباكالوريا.

و حسب مصادرنا، فقد عبرت التلميذات عن صعوبة مادة الاجتماعيات مؤكدات أنهن تركن ورقة الامتحان فارغة.

هذا وبلغ عدد المسجلين لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 على مستوى جهة الدار البيضاء –سطات، ما مجموعه 84 ألفا و996 مترشحا ومترشحة.

وأفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، في بلاغ أن عدد الإناث المسجلات لاجتياز الباكالوريا في هذه الدورة، يصل إلى 41 ألفا و746 مترشحة، أي ما يعادل نسبة 12ر49 من المجموع الإجمالي للمتبارين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الامتحانات، التي تعرفها الجهة على غرار باقي جهات المملكة، تعرف مشاركة 62 ألفا و597 تلميذا وتلميذة تابعوا دراستهم في مؤسسات التعليم العمومي، و12 ألفا و62 آخرين قدموا من مؤسسات التعليم الخصوصي، فضلا عن 10 آلاف و337 متباري ومتبارية سجلوا ضمن فئة الأحرار.

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شوف تيفي المغرب الباكالوريا امتحانات

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