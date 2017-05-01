 مثير..جماهير طردت سارة وزوجها أبو جاد خلال من عرض فرقة إيموغاجي بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. تلاميذ الباكالوريا من مراكش: الأستاذ مقرانا والو و لي حضاونا مخلاوناش نقلو | بووز

بالفيديو.. تلاميذ الباكالوريا من مراكش: الأستاذ مقرانا والو و لي حضاونا مخلاوناش نقلو

مثير.. 88 مليون أوروبي استهلكوا الحشيش المغربي | حوادث و حقوق

مثير.. 88 مليون أوروبي استهلكوا الحشيش المغربي

عاجل..انفجار يهز السفارة الأمريكية بدولة أوروبية | دولي

عاجل..انفجار يهز السفارة الأمريكية بدولة أوروبية

عاجل وبالصور..المغرب يخلق الحدث عالميا : ثورة في أمريكا وأوروبا بعد اكتشاف الهومو سابينز أقدم بقايا للإنسان العاقل بمراكش | اقتصاد

عاجل وبالصور..المغرب يخلق الحدث عالميا : ثورة في أمريكا وأوروبا بعد اكتشاف ''الهومو سابينز'' أقدم

عاجل..اختطاف وشرملة سائحتين تحملان الجنسية الصينية بالبيضاء. .وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

عاجل..اختطاف وشرملة سائحتين تحملان الجنسية الصينية بالبيضاء. .وهذه هي التفاصيل المروعة

عاجل..وفاة فنان مصري كوميدي شهير..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل..وفاة فنان مصري كوميدي شهير..وهذه هي التفاصيل

عاجل..إخلاء سبيل الناشطة الريفية نوال بنعيسى | حوادث و حقوق

عاجل..إخلاء سبيل الناشطة الريفية نوال بنعيسى

مثير.. 109 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا في جهة سوس ماسة | مجتمع

مثير.. 109 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا في جهة سوس ماسة

الوكيل العام للملك: مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية مخيم اكديم إزيك جسدت بشاعة جرائم القتل التي لحقت بعناصر القوات العمومية | بوليتيك

الوكيل العام للملك: مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية مخيم اكديم إزيك جسدت بشاعة جرائم

الوطن غالي والخيانة رخيصة

مثير..جماهير طردت سارة وزوجها أبو جاد خلال من عرض فرقة إيموغاجي بالرباط

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 11:06 مثير..جماهير طردت سارة وزوجها أبو جاد خلال من عرض فرقة إيموغاجي بالرباط | ثقافة و فنون
مثير..جماهير طردت سارة وزوجها أبو جاد خلال من عرض فرقة إيموغاجي بالرباط
وجدت سارة أبو جاد وزوجها نفسيهما في موقف جد حرج ليلة أمس الأربعاء 7 يونيو الجاري، خلال العرض الذي قدمته الفرقة الفكاهية ''ايموغاجي'' بالرباط، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''دوزيم''.

"شوف تيفي"

وجدت سارة أبو جاد وزوجها نفسيهما في موقف جد حرج ليلة أمس الأربعاء 7 يونيو الجاري، خلال العرض الذي قدمته الفرقة الفكاهية "ايموغاجي" بالرباط، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "دوزيم".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وبعد حوالي ساعة على بداية العرض، دخلت سارة رفقة زوجها للمشاركة في إحدى سكيتشات فرقة ايموغاجي، إلا أن الجمهور لم يكف عن صافرات الاستهجان وكلمات من قبيل "برا...برا...سير سير"، رغم محاولات الفكاهي رشيد رفيق المتكررة في تهدئة الجمهور، إلا أن هتاف الجمهور وصافراته كانت أقوى، ما جعل سارة وزوجها يغادران مباشرة العرض دون أن يشاركا فيه.

جدير بالذكر أن سارة وزوجها عبد الله المشهور بأبو جاد، تعرفا عليهما المغاربة الفايسبوكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديوهات تكشف جميع تفاصيل حياتهما اليومية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سارة أبو جاد بداية العرض فرقة إيموغاجي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مدير أعمال شاروخان يعلنها مُدوية: مقلب رامز جلال كان مفبركا | ثقافة و فنون

مدير أعمال شاروخان يعلنها مُدوية: مقلب رامز جلال كان مفبركا

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم | ثقافة و فنون

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم

صورة جديدة..سعد المجرد بخير وها كيفاش كيدوز رمضان في باريس | ثقافة و فنون

صورة جديدة..سعد المجرد بخير وها كيفاش كيدوز رمضان في باريس

عادل إمام يثير غضب المغاربة ويصف المغرب ببلاد السحر والسحرة | ثقافة و فنون

''عادل إمام'' يثير غضب المغاربة ويصف المغرب ببلاد السحر والسحرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. اكتشاف بقايا عظام أقدم إنسان على الإطلاق يعود إلى 300 ألف سنة بموقع جبل إيغود بإقليم اليوسفية | قنوات أخرى
منذ 18 دقيقة

بالفيديو.. اكتشاف بقايا عظام أقدم إنسان على الإطلاق يعود إلى 300 ألف سنة بموقع جبل إيغود بإقليم اليوسفية

بالفيديو.. مخاطر تواجه الشركات في قطر | قنوات أخرى

بالفيديو.. مخاطر تواجه الشركات في قطر

بالفيديو.. شاهد رد فعل عصام الحضري و ضرب رامز جلال بعد أكتشاف مقلب رامز تحت الأرض | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد رد فعل عصام الحضري و ضرب رامز جلال بعد أكتشاف مقلب رامز تحت الأرض

بالفيديو.. اكتشاف أقدم إنسان على الإطلاق لصنف الإنسان العاقل | قنوات أخرى

بالفيديو.. اكتشاف أقدم إنسان ''على الإطلاق'' لصنف الإنسان العاقل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..جماهير طردت سارة وزوجها أبو جاد خلال من عرض فرقة إيموغاجي بالرباط | ثقافة و فنون
منذ 1 دقيقة

مثير..جماهير طردت سارة وزوجها أبو جاد خلال من عرض فرقة إيموغاجي بالرباط

بالفيديو.. تلاميذ الباكالوريا من مراكش: الأستاذ مقرانا والو و لي حضاونا مخلاوناش نقلو | بووز

بالفيديو.. تلاميذ الباكالوريا من مراكش: الأستاذ مقرانا والو و لي حضاونا مخلاوناش نقلو

مثير.. 88 مليون أوروبي استهلكوا الحشيش المغربي | حوادث و حقوق

مثير.. 88 مليون أوروبي استهلكوا الحشيش المغربي

عاجل..انفجار يهز السفارة الأمريكية بدولة أوروبية | دولي

عاجل..انفجار يهز السفارة الأمريكية بدولة أوروبية

﻿ ﻿
اليوم 10:22 GMT

عاجل..انفجار يهز السفارة الأمريكية بدولة أوروبية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.