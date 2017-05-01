مثير..جماهير طردت سارة وزوجها أبو جاد خلال من عرض فرقة إيموغاجي بالرباط ﻿

وجدت سارة أبو جاد وزوجها نفسيهما في موقف جد حرج ليلة أمس الأربعاء 7 يونيو الجاري، خلال العرض الذي قدمته الفرقة الفكاهية ''ايموغاجي'' بالرباط، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''دوزيم''.

"شوف تيفي"



وجدت سارة أبو جاد وزوجها نفسيهما في موقف جد حرج ليلة أمس الأربعاء 7 يونيو الجاري، خلال العرض الذي قدمته الفرقة الفكاهية "ايموغاجي" بالرباط، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "دوزيم".



وأشار المصدر ذاته إلى أنه وبعد حوالي ساعة على بداية العرض، دخلت سارة رفقة زوجها للمشاركة في إحدى سكيتشات فرقة ايموغاجي، إلا أن الجمهور لم يكف عن صافرات الاستهجان وكلمات من قبيل "برا...برا...سير سير"، رغم محاولات الفكاهي رشيد رفيق المتكررة في تهدئة الجمهور، إلا أن هتاف الجمهور وصافراته كانت أقوى، ما جعل سارة وزوجها يغادران مباشرة العرض دون أن يشاركا فيه.

جدير بالذكر أن سارة وزوجها عبد الله المشهور بأبو جاد، تعرفا عليهما المغاربة الفايسبوكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديوهات تكشف جميع تفاصيل حياتهما اليومية.