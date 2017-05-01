مثير.. 88 مليون أوروبي استهلكوا الحشيش المغربي ﻿

حذر تقرير المرصد الأوروبي للمخدرات، صدر أول أمس الثلاثاء، من ارتفاع الإقبال على استهلاك الحشيش المغربي بسبب استعمال المزارعين تقنيات جديدة ترفع من حجم الإنتاج .

"شوف تيفي"

حذر تقرير المرصد الأوروبي للمخدرات، صدر أول أمس الثلاثاء، من ارتفاع الإقبال على استهلاك الحشيش المغربي بسبب استعمال المزارعين تقنيات جديدة ترفع من حجم الإنتاج .

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الخميس فقد قال التقرير إن 88 مليون مواطن أوروبي استهلكوا الحشيش المغربي خلال سنة 2015، مضيفا أن 53,8مليونا منهم رجال و 34,1مليونا نساء.

وأبرز التقرير أن مليون أوروبي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34سنة، استهلكوا الحشيش من بينهم 10 ملايين تترواح أعمارهم ما بين 15 و24 ربيعا، أما فيما يخص الكوكايين فلا يتجاوز عدد مستهلكيه مليون شخص.