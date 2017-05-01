مثير.. 88 مليون أوروبي استهلكوا الحشيش المغربي ﻿

"شوف تيفي"
حذر تقرير المرصد الأوروبي للمخدرات، صدر أول أمس الثلاثاء، من ارتفاع الإقبال على استهلاك الحشيش المغربي بسبب استعمال المزارعين تقنيات جديدة ترفع من حجم الإنتاج .
وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الخميس فقد قال التقرير إن 88 مليون مواطن أوروبي استهلكوا الحشيش المغربي خلال سنة 2015، مضيفا أن 53,8مليونا منهم رجال و 34,1مليونا نساء.
وأبرز التقرير أن مليون أوروبي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34سنة، استهلكوا الحشيش من بينهم 10 ملايين تترواح أعمارهم ما بين 15 و24 ربيعا، أما فيما يخص الكوكايين فلا يتجاوز عدد مستهلكيه مليون شخص.
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