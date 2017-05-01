عاجل..انفجار يهز السفارة الأمريكية بدولة أوروبية ﻿

استهدف انفجار سفارة الولايات المتحدة في كييف يومه الخميس وفق شرطة العاصمة الأوكرانية التي أوضحت أنه لم يخلف ضحايا.

"شوف تيفي"

استهدف انفجار سفارة الولايات المتحدة في كييف يومه الخميس وفق شرطة العاصمة الأوكرانية التي أوضحت أنه لم يخلف ضحايا.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد قالت الشرطة في بيان " أبلغت قوات الأمن بوقوع انفجار على أرض سفارة الولايات المتحدة في كييف، حيث ألقى مجهول عبوة ناسفة على أرض السفارة و لم يصب أحد في الانفجار وفتح تحقيق في عمل إرهابي.

وقال ممثل للبعثة الدبلوماسية الأمريكية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن "السفارة تواصل العمل بشكل طبيعي".