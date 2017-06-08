عاجل وبالصور..المغرب يخلق الحدث عالميا : ثورة في أمريكا وأوروبا بعد اكتشاف ''الهومو سابينز'' أقدم بقايا للإنسان العاقل بمراكش ﻿

تصدر المغرب عناوين كبريات الصحف العالمية والأمريكية ومن بينها ''نيويورك تايمز'' أمس الأربعاء، مباشرة بعد الإعلان عن اكتشاف رفات أقدم ''هومو سابينز'' بضواحي مدينة مراكش وبالتحديد بمنطقة اليوسفية

''شوف تيفي''



تصدر المغرب عناوين كبريات الصحف العالمية والأمريكية ومن بينها ''نيويورك تايمز'' أمس الأربعاء، مباشرة بعد الإعلان عن اكتشاف رفات أقدم ''هومو سابينز'' بضواحي مدينة مراكش وبالتحديد بمنطقة اليوسفية بالقرب من الشماعية، من طرف علماء أثار أكدوا على أن المغرب، تمكن بهذا الاكتشاف التاريخي من سحب بساط الاكتشافات الأثرية حول تاريخ البشر من بلدان افريقية وعالمية.



وأوضحت صحيفة ''ابي سي نيوز'' الأمريكية بهذا الخصوص أن الآثار الذي تم اكتشافه في جبل ايغود غرب مدينة مراكش، يعتبر ثورة في عالم الأثريات، نظرت لقيمته التي ستمكن العلماء من مواصلة البحث عن أثار الإنسان.



وأضافت الصحيفة إلى أن علماء أثار من فرنسا وألمانيا، أكدوا أن الاكتشاف المغربي والذي يتعدى 300ألف سنة يعد فرصة للعلماء لاتخاذ إفريقيا والمغرب خاصة كقبلة للبحث عن مزيد من الاكتشافات.



وعلاقة بالموضوع فقد أشارت صحيفة ''سميثصونيان ماغ'' الأمريكية التي تهتم بالتاريخ، إلى أن العثور على أقدم أثر بشري بمراكش يعد ملحمة عالمية، ستجعل المغرب قبلة لعلماء الآثار والانتريبولوجيين وباحثين في علم الوراثة من أجل صياغة تقارير جديدة حول ما تم الكشف عنه بضواحي مراكش .



وبالإضافة إلى الصحف الأمريكية، فإن صحفا عالمية أخرى ''كندية وفرنسية وإيطالية''، استغلت الفرصة وتطرقت لهذا الاكتشاف العالمي، حيث وصفته صحيفة ناشيونال البريطانية بأنه اكتشاف ببلد غني بالآثار.