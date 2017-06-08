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عاجل..اختطاف وشرملة سائحتين تحملان الجنسية الصينية بالبيضاء. .وهذه هي التفاصيل المروعة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 03:54 عاجل..اختطاف وشرملة سائحتين تحملان الجنسية الصينية بالبيضاء. .وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق
عاجل..اختطاف وشرملة سائحتين تحملان الجنسية الصينية بالبيضاء. .وهذه هي التفاصيل المروعة
علمت ''شوف تيفي '' من مصدر مطلع أن لصين على سيارة أجرة كبيرة ''طاكسي بيض''، أقدما قبل قليل من يومه الخميس على اختطاف سائحتين تحملان الجنسية الصينية من أمام مقهى توجد وسط مدينة البيضاء.

''شوف تيفي ''

علمت ''شوف تيفي '' من مصدر مطلع أن لصين على سيارة أجرة كبيرة ''طاكسي بيض''، أقدما قبل قليل من يومه الخميس على اختطاف سائحتين تحملان الجنسية الصينية من أمام مقهى توجد وسط مدينة البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن السائحتان البالغتان من العمر عشرين سنة، استقلتا سيارة الأجرة، وطلبتا من سائقها نقلهما إلى الفندق الذي تنزلان به، ومباشرة بعد ركوبهما قام شريك السائق بتهديدهما بالسلاح الأبيض، قبل أن يتم نقلهما إلى منطقة خلاء، حيث تعرضتا للضرب والطعن على مستوى اليد بواسطة السلاح الأبيض.

وأكد ذات المصدر أن المعنيين بالأمر سرقا من السائحتين مبلغا ماليا بالعملة الدولار، بالإضافة إلى سلبهما الهواتف النقالة الخاصة بهما وجوازات سفرهما، مشيرا إلى أن الضحيتان استطاعتا الإفلات وركوب سيارة أجرة صغيرة، لتنتقلا إلى الفندق الذي تنزلان به، حيث تم إبلاغ مصالح الشرطة التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل السائحتين إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصين السائحتين سيارة أجرة

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