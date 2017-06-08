عاجل..وفاة فنان مصري كوميدي شهير..وهذه هي التفاصيل ﻿

فارق الفنان الكوميدي الكبير المصري جورج سيدهم، الحياة في الساعات الأولى من يومه الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ79 عاما.

"شوف تيفي"

فارق الفنان الكوميدي الكبير المصري جورج سيدهم، الحياة في الساعات الأولى من يومه الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ79 عاما.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد أكد الفنان أشرف سيد نجل الفنان وحيد سيف أن جورج سيدهم توفي في منزله منذ قليل، ولم يتم تحديد موعد أو مكان الجنازة أو العزاء حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان جورج سيدهم من مواليد 29 مايو 1938،وقد عرف بمشاركته في العديد من الأدوار الكوميدية وخاصة تلك التي شارك فيها بأداء أدوار نسائية ساخرة، ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع الفنانين سمير غانم وشيرين.