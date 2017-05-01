عاجل..إخلاء سبيل الناشطة الريفية نوال بنعيسى ﻿

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية، أخلت قبل قليل من يومه الخميس، سبيل الناشطة الريفية نوال بنعيسى بعد الاستماع لها.
وأكد مصدر قريب من نوال بنعيسى أن هذه الأخيرة، تتواجد في هذه اللحظات بمنزل أسرتها، بعد أن غادرت مقر الشرطة القضائية بالحسيمة .
تجدر الإشارة إلى أن نوال بنعيسى، تعتبر من أبرز النشطاء بمدينة الحسيمة، وقد عرفت بشكل كبير بعد اعتقال ناصر الزفزافي وقيادتها بدلا عنه لمجموعة من الوقفات الاحتجاجية.
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