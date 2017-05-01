 مثير.. 109 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا في جهة سوس ماسة ﻿
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مثير.. 109 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا في جهة سوس ماسة | مجتمع

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مثير.. 109 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا في جهة سوس ماسة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 01:30 مثير.. 109 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا في جهة سوس ماسة | مجتمع
مثير.. 109 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا في جهة سوس ماسة
ارتفعت حصيلة حالات الغش المرصودة إلى 39 حالة جديدة خلال اليوم الثاني (الأربعاء 7 يونيو 2017) من الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا بجهة سوس ماسة، بعد أن سجلت يوم أمس (الثلاثاء) 70 حالة

''شوف تيفي''

ارتفعت حصيلة حالات الغش المرصودة إلى 39 حالة جديدة خلال اليوم الثاني (الأربعاء 7 يونيو 2017) من الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا بجهة سوس ماسة، بعد أن سجلت يوم أمس (الثلاثاء) 70 حالة غش.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أنه وحسب أداة الغش، تتوزع الحالات المسجلة بين 30 حالة غش باستعمال الهاتف النقال أو وسيلة الكترونية و 9 حالات غش باستعمال وثائق غير مسموح بها، فيما لم تسجل أي من الحالات الـ 39 الاستعانة بشخص آخر.

‫شوف تيفي

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مثير.. 109 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا في جهة سوس ماسة

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