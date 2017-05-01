عاجل... اعتقال نوال بنعيسى خليفة الزفزافي ﻿

تداولت مصادر إعلامية عديدة خبر اعتقال الناشطة الريفية نوال بنعيسى الملقبة بخليفة ناصر الزفزافي مساء الأربعاء بعد أن قادت الوقفات الاحتجاجية منذ اعتقال هذا الأخير.

"شوف تيفي"

تداولت مصادر إعلامية عديدة خبر اعتقال الناشطة الريفية نوال بنعيسى الملقبة بخليفة ناصر الزفزافي مساء الأربعاء بعد أن قادت الوقفات الاحتجاجية منذ اعتقال هذا الأخير.

وكانت نوال بنعيسى قد نشرت عشية أمس الأربعاء، على حسابها الشخصي الفايسبوك وثيقة الاستدعاء للحضور عاجلا إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة.

وكتبت بنعيسى إلى جانب صورة الاستدعاء "يبدو أن الخائنة مطالبة الآن لدى الشرطة فشكرا، تحياتي العالية لكل المواقع الصامدة ومزيدا من الصمود والسلمية ثم السلمية ثم السلمية فنحن خرجنا من أجل أبسط الحقوق وشرف لنا أن نعتقل في سبيل ريفنا العظيم".