خطير.. بسبب المخدرات والترمضينة: شاب يذبح غريمه من الوريد إلى الوريد دقائق قبل آذان المغرب بالرباط ﻿

عاش حي يعقوب المنصور أمس الثلاثاء، حالة من الرعب والفوضى العارمة، جراء نشوب خلاف سرعان ما تحول إلى ''نزال'' استعملت فيه الأسلحة البيضاء، انتهى بوفاة شخص مشرف على الخمسين من العمر ذبحا، دقائق قبل آذان

"شوف تيفي"

عاش حي يعقوب المنصور أمس الثلاثاء، حالة من الرعب والفوضى العارمة، جراء نشوب خلاف سرعان ما تحول إلى "نزال" استعملت فيه الأسلحة البيضاء، انتهى بوفاة شخص مشرف على الخمسين من العمر ذبحا، دقائق قبل آذان المغرب.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الخميس، فإن شهود عيان، يقطنون بدوار الحاج قاسم بيعقوب المنصور، كشفوا أنه قرابة الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، نشب صراع قرب فران "عبد الفتاح"، بين الضحية البالغ من العمر 48 سنة، وشابين في العشرينيات من عمرهما، ليتحول الخلاف إلى صراع وتبادل للاتهامات والسب والقذف، ثم إلى الاشتباك بالأيدي وسط صراخ ساكنة الحي ومحاولات فاشلة لفض النزاع، قبل أن يوجه أحد الشابين حجرا كبيرا إلى رأس الضحية أفقده التوازن، ما جعل الآخر يستل سكينا ويذبحه من الوريد إلى الوريد.

وفور وقوع الحادث، انتقلت عناصر الشرطة إلى المكان، ونقل المصاب على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن سينا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد ولوج قسم المستعجلات، متأثرا بجروحه، فيما تم إلقاء القبض على الجاني ومباشرة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة.

وفي المقابل، رجح سكان الحي أن تكون "الترمضينة" وتصفية حساب سابق بين الجاني والمجني عليه، لها علاقة بالمخدرات، والسبب في ارتكاب الجريمة ونشوب الصراع.