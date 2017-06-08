عاجل وبالصور..حادث خطير بحي التشارك بالبيضاء..وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حي التشارك، شهد قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب شاحنة بالقرب من منطقة تعرف تواجدا كبيرا للراجلين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حي التشارك، شهد قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب شاحنة بالقرب من منطقة تعرف تواجدا كبيرا للراجلين.

وأكد المصدر ذاته أن الحادثة، وقعت بالضبط بالقرب من مدار زرهون،مشيرا إلى أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر بشرية إلا أن الشاحنة، تعرضت لخسائر مادية.

وأكد المصدر ذاته أن السلطات المحلية، حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة، بينما تكفلت رافعة "الديبناج" بإبعاد الشاحنة عن وسط الطريق.