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مثير.. أكتشاف غير مسبوق: العثور على هياكل عظمية تعود إلى نحو 300 ألف عام بمراكش

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 00:48 مثير.. أكتشاف غير مسبوق: العثور على هياكل عظمية تعود إلى نحو 300 ألف عام بمراكش | بوليتيك
مثير.. أكتشاف غير مسبوق: العثور على هياكل عظمية تعود إلى نحو 300 ألف عام بمراكش
أُعلن اليوم الأربعاء عن اكتشاف بقايا عظمية بمنطقة جبلية مغربية بمراكش يزيد عمرها عن 300 ألف عام، وأيضا عن رفات نادرة معروفة للجنس البشري المسمى ''هومو سابينس''، وذلك حسب ما كشفته عنه وكالة رويترز

"شوف تيفي"

 أُعلن اليوم الأربعاء عن اكتشاف بقايا عظمية بمنطقة جبلية مغربية بمراكش يزيد عمرها عن 300 ألف عام، وأيضا عن رفات نادرة معروفة للجنس البشري المسمى "هومو سابينس"، وذلك حسب ما كشفته عنه وكالة رويترز البريطانية.

وأوضحت الوكالة أن علماء، أعلنوا العثور على الجماجم وعظام الأطراف والأسنان التي تخص خمسة أفراد على الأقل تعود إلى نحو 300 ألف عام مضت في كشف مدو بمجال علم الأجناس البشرية، وقال أحد الباحثين "إن قدم البقايا العظمية مدهش، لكن اكتشافها في شمال أفريقيا وليس الشرق أو حتى أفريقيا جنوب الصحراء يتحدى التوقعات أيضا".

وكانت الجماجم والأوجه والأسنان شبيهة بنظيراتها في الإنسان المعاصر لكن الجمجمة الممدودة أظهرت أن الدماغ احتاج مزيدا من الوقت ليتطور إلى شكله الحالي، وقد كان الاكتشاف الذي تحقق بموقع يطلق عليه جبل إيغود بين مراكش وساحل المغرب على المحيط الأطلسي، لتكون بذلك أقدم هيكل لما سمى بـ "هومو سبيسانس" بعدما كانت أقدم بقايا تم اكتشافها في موقع إثيوبي يعرف باسم أومو كبيش وتعود إلى 195 ألف عام.؛

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المغرب شوف تيفي مراكش الانسان المعاصر وكالة رافات هيكل

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