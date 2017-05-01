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الرئيسي الفرنسي الجديد ماكرون يزور المغرب في رمضان

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 00:50 الرئيسي الفرنسي الجديد ماكرون يزور المغرب في رمضان | بوليتيك
الرئيسي الفرنسي الجديد ماكرون يزور المغرب في رمضان
كشفت مصادر إعلامية، يومه الأربعاء، عن قيام الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 14 و15 يونيو الجاري.

"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلامية، يومه الأربعاء، عن قيام الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 14 و15 يونيو الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الزيارة التي ستستمر ليومين، تعتبر الزيارة الأولى التي يقوم بها "ماكرون" إلى بلد عربي بعد انتخابه رئيسا لفرنسا شهر ماي الماضي.

 تجدر الإشارة إلى أن ايمانويل ماكرون قد انتخب ماي الماضي، رئيسا لفرنسا خلفا لفرانسوا هولاند، عقب فوزه على منافسته ماري لوبين مرشحة اليمين المتطرف.

‫شوف تيفي

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