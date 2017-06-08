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مثير وبالصور.. بعد قرع طبول الحرب: قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر داخل قصره

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 00:38 مثير وبالصور.. بعد قرع طبول الحرب: قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر داخل قصره | دولي
مثير وبالصور.. بعد قرع طبول الحرب: قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر داخل قصره
نشرت قناة ''العربية عاجل'' تغريدة على حسابها في تويتر، تشير إلى أن مصادر مصرية، كشفت لها أن قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر تميم بن حمد داخل قصره، بعد إعلان العديد من الدول العربية وعلى

"شوف تيفي"

نشرت قناة "العربية عاجل" تغريدة على حسابها في تويتر، تشير إلى أن مصادر مصرية، كشفت لها أن قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر تميم بن حمد داخل قصره، بعد إعلان العديد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية قطع علاقتها الدبلوماسية معها.

وأوضحت القناة أن نفس المصادر، أكدت لها أن قوة الحرس الثوري الإيراني، وصلت لقطر تحت غطاء القيام بتداريب عسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، أفادت ليلة يومه الأربعاء، أن قطر وضعت قواتها في أعلى درجات التأهب، وقد هددت السعودية والبحرين والإمارات بإطلاق النار في حال اختراق مياهها الإقليمية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحرس الثوري الإيراني أمير قطر التداريب العسكرية

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