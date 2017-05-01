مثير..شخصان يدخنان نهار رمضان بحي سيدي عثمان بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حديقة سيدي عثمان العمومية بالبيضاء المقابلة لشارع النيل، عرفت يومه الأربعاء، واقعة مثيرة بطلاها شخصان، أثار صدمة المواطنين بتدخينهما للسجائر نهار رمضان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حديقة سيدي عثمان العمومية بالبيضاء المقابلة لشارع النيل، عرفت يومه الأربعاء، واقعة مثيرة بطلاها شخصان، أثار صدمة المواطنين بتدخينهما للسجائر نهار رمضان.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعنيان بالأمر معروفان بإدمانهما على مخدر "الدوليو"، ولهذا فإن المواطنين الذين وقفوا على مشهد تدخينهما، عجزوا عن التدخل ومنعهم مخافة الدخول معهم في مواجهات.

وطالب المصدر ذاته من المصالح الأمنية بالتدخل السريع، والقيام بحملات بالحديقة المذكورة لتطهيرها، بعد أن أصبحت تشكل خطورة على المواطنين نتيجة تحولها لمرتع للعشرات من المدمنين على المخدرات بكل أشكالها وأنواعها.