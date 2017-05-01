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قبل التحقيق التفصيلي في قضية الزفزافي: الفرقة الوطنية تفرغ 100 شريط.. وهذا هو مضمونها المثير والخطير

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 00:16 قبل التحقيق التفصيلي في قضية الزفزافي: الفرقة الوطنية تفرغ 100 شريط.. وهذا هو مضمونها المثير والخطير | حوادث و حقوق
قبل التحقيق التفصيلي في قضية الزفزافي: الفرقة الوطنية تفرغ 100 شريط.. وهذا هو مضمونها المثير والخطير
أفرغت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أزيد من 100 شريط ذات مضامين تجيشية وتحريضية سواء ضد رموز الدولة أو ضد شخصيات عمومية، مستعينة بتراجمة من الريفية إلى العربية، لشرح كل المضامين الأخرى المحالة مع

"شوف تيفي"

أفرغت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أزيد من 100 شريط ذات مضامين تجيشية وتحريضية سواء ضد رموز الدولة أو ضد شخصيات عمومية، مستعينة بتراجمة من الريفية إلى العربية، لشرح كل المضامين الأخرى المحالة مع محاضر الضابطة القضائية في انتظار مواجهة المتهم بها أثناء التحقيق التفصيلي.

وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، أن هناك أشرطة صوتية، وجهها المتهم إلى مشاركين في اجتماعات لانفصاليين عقدت خارج أرض الوطن، تتناول مداخلته وموقفه والطريقة التي ينبغي بواسطتها مواجهة آليات ما يصفه بالمخزن للوصول إلى الأهداف، حاثا في الآن نفسه على وضع الملف الحقوقي في الواجهة، وضمنها تسجيل أرسل إلى اجتماع عقد بمدريد في 20 و21 ماي الماضي أي قبيل فاجعة إحراق مقر الأمن بإمزرون في 26 ماي الماضي.

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