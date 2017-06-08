مثير وبالفيديو والصور..بعد قطع العلاقات مع قطر: هذا ما قرره سعوديون يحمل أبناءهم اسم ''تميم'' ﻿

في خطوة مثيرة وغير متوقعة، قرر عدد من السعوديين الذين يحمل أبناؤهم اسم ''تميم''، تغييره إلى اسم ''سلمان''، وذلك تضامنا مع قرار السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

"شوف تيفي"

في خطوة مثيرة وغير متوقعة، قرر عدد من السعوديين الذين يحمل أبناؤهم اسم "تميم"، تغييره إلى اسم "سلمان"، وذلك تضامنا مع قرار السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وتداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لسعوديين، قرروا تغيير أسماء أبنائهم من تميم إلى سلمان، وقال أحد المواطنين السعوديين كما يوثق الفيديو "إني غيرت اسم ابنى من تميم إلى سلمان بعد الأحداث الأخيرة، وابني عنده سنتين".

ونشر ناشط سعودي تغريدة ، كتب فيها: "تضامنا مع قرارات المملكة وحلفائها بقطع العلاقات مع قطر، قررت تغير اسم ابني من تميم إلى سلمان حفظ الله قيادتنا وسدد للخير خطاهم"، بينما نشر آخر صورة لوثيقة تغيير الأسماء بها تعديل اسم من تميم إلى سلمان.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية، قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، أول أمس الاثنين، بسبب اتهامها بدعم جماعات إرهابية.