 اعتقال تلميذ بمدينة الجديدة و السبب امتحانات الباكالوريا ﻿
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اعتقال تلميذ بمدينة الجديدة و السبب امتحانات الباكالوريا

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 23:18 اعتقال تلميذ بمدينة الجديدة و السبب امتحانات الباكالوريا | حوادث و حقوق
اعتقال تلميذ بمدينة الجديدة و السبب امتحانات الباكالوريا
تلميذ;الجديدة;امتحانات;الباكالوريا;;الشرطة;القضائية

شوف تيفي | يوسف آيت الحسن

علمت الجريدة نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع ان عناصر الشرطة القضائية بالجديدة أعتقلت تلميذا ضبط في حالة غش في امتحانات الباكالوريا بعد أن تم التبليغ عليه من طرف رئيس مركز الامتحان بمديرية التعليم بالجديدة

وحسب ذات المصادر فإن التلميذ الذي يتابع دراسته في شعبة علوم الحياة والأرض بمجموعة مدارس "طازوطا " الخصوصية تم ضبطه في حالة غش في مادة امتحان الرياضيات صباح اليوم بثانوية الرازي التقنية بمدينة الجديدة.

هذا وقد جرى نقل التلميذ الى مقر الأمن الاقليمي حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بالجديدة في أفق تقديمه إلى العدالة وذلك طبقا للقانون الجديد رقم 02.13 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016 والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والذي دخل حيز التطبيق خلال امتحانات الموسم الدراسي الجاري.

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علمت الجريدة نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع ان عناصر الشرطة القضائية بالجديدة أعتقلت تلميذا ضبط في حالة غش في امتحانات الباكالوريا بعد أن تم التبليغ عليه من طرف رئيس مركز الامتحان بمديرية التعليم بالجديدة

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