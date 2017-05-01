عاجل.. طبول الحرب تقرع في الخليج العربي: قطر تضع قواتها العسكرية على أهبة الاستعداد وتهدد بإطلاق النار ﻿

أفادت وكالة ''سبوتينك'' الروسية قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء أن شبكة ''CNN''، كشفت نقلا عن مصدر أمريكي مسؤول، أن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية في قطر، وأن قطر حذرت المملكة العربية السعودية

"شوف تيفي"

أفادت وكالة "سبوتينك" الروسية قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء أن شبكة "CNN"، كشفت نقلا عن مصدر أمريكي مسؤول، أن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية في قطر، وأن قطر حذرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية.



وأوضحت الوكالة الروسية أن المصدر الأمريكي، قال إن الولايات المتحدة ترصد نشاطا عسكريا قطريا متزايدا، وسط التوتر المتصاعد في العلاقات مع جيرانها، مشيرا إلى أن قطر وضعت قواتها "في أعلى درجات التأهب" وسط مخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر حدودها الجنوبية مع المملكة العربية السعودية.



وأكد المصدر ذاته أن الجيش القطري استدعى 16 دبابة طراز "ليوبارد" من مخازنها في الدوحة، بالإضافة إلى قيام وزارة الدفاع القطرية ببعث رسالة إلى الحكومات السعودية والإماراتية والبحرينية، في 5 يونيو الجاري، حذرت فيها بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها من هذه الدول الثلاثة.