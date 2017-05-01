مثير..هذا ما اعترف به الزفزافي أمام القضاء+معيطات تظهر لأول مرة ﻿

حاول ناصر الزفزافي جاهدا أثناء مثوله أمام نائب الوكيل العام، أول أمس الاثنين، نفي كل التهم الموجهة إليه، متشبثا فقط بالاعتراف بما ارتكبه في المسجد، معتبرا أن ما قام به ليس خطأ، بل هو تقويم

"شوف تيفي"

حاول ناصر الزفزافي جاهدا أثناء مثوله أمام نائب الوكيل العام، أول أمس الاثنين، نفي كل التهم الموجهة إليه، متشبثا فقط بالاعتراف بما ارتكبه في المسجد، معتبرا أن ما قام به ليس خطأ، بل هو تقويم لإمام يخلط الدين بالسياسة، وهو الأمر الذي حدا ممثل الحق العام إلى سؤاله عن الصفة التي تخول له مقاطعة الإمام فسكت قبل أن يقول"لأنه فعلا من رعايا أمير المؤمينن".

وأفادت يومية الصباح في عددها الصادر غدا الخميس، أن الزفزافي بدا حريصا ومنظما في إجاباته، حسب إفادة مصدر من الدفاع حضر التقديم، إذ كان رده عن عدم حمل العلم الوطني سريعا بأن العلم الوطني في القلب، دون أن يستطيع تبرير غيابه في الاحتجاجات واستبداله بعلم جمهورية ابن عبد الكريم والعلم الأمازيغي.

وأوضحت اليومية أن حمولة ردرود الزفزافي على أسئلة ممثل الحق العام، بدت مختلفة عن تلك التي حملها في شعاراته الناقمة على المخزن والمجيشة لـ "الجماهير" نافيا كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن الحراك كان يهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية.