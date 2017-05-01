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بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 22:11 بالفيديو...رحال المكاوي يكشف حقيقة الصراع والمناوشات مع نور الدين مضيان ويتهم أطرافا داخل الحزب بخلق البلبلة | بوليتيك
بالفيديو...''رحال المكاوي'' يكشف حقيقة الصراع والمناوشات مع ''نور الدين مضيان'' ويتهم أطرافا داخل الحزب بخلق البلبلة
استغرب المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال ''رحال المكاوي'' في تصريح ''لشوف تيفي'' المغالطات المتداولة مؤخرا، حول نشوب صراع ومناوشات مع ''محمد مضيان'' رئيس فريق حزب الميزان بمجلس

شوف تيفي

استغرب المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال "رحال المكاوي" في تصريح "لشوف تيفي" المغالطات المتداولة مؤخرا، حول نشوب صراع ومناوشات مع "محمد مضيان" رئيس فريق حزب الميزان بمجلس النواب، خلال إجتماع للجنة التنفيذية للحزب.

وإعترف"مكاوي" بوجود إجتماع للجنة التنفيذية لحزب الميزان يوم أمس، للتداول بين الأعضاء حوا نقطتين في جدول الأعمال، تتعلق الأولى بالأوضاع الجارية في الحسيمة، فيما النقطة الثانية، فتخص الإستعدادات المراقبة للمؤتمر السابع عشر المقبل لحزب الإستقلال.

وأضاف مكاوي أن موقف الحزب حول الأوضاع في الحسيمة، أكده كل من رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، نور الدين مضيان، وكذا رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين عبد السلام اللبار يوم أمس بالبرلمان، بالإضافة إلى بيان الحزب مساء أمس الثلاثاء كذلك.

وأقر "رحال مكاوي" بوجود نقاش خلال اجتماع اللجنة التنفيذية مع نور الدين مضيان، خلال النقط المدرجة في جدول الأعمال، لكن "النقاش والإختلاف في الرأي خلال تدارس موضوع ما يتعلق بموقف الحزب هو أمر عادي جدا"، و لا يؤدي بالضرورة لأي خلاف.

وأكد مكاوي أن علاقته بزميله في اللجنة التنفيذية مضيان، "طيبة جدا ولاغيوم فيها" و"يشوبها الإحترام"، موجها أصابع الإتهام لجهات لم يسميها بالعمل على خلق "البلبة" بين أعضاء اللجنة التنفيذية معتبرا إياها سلوكات غير مفيدة ومضيعة للوقت، خاصة في ظل المساعي الحثيثة للتوافق حول النقط الخلافية بين زعماء الحزب.

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