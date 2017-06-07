 خليفة ''ناصر الزفزافي'' أمام الشرطة القضائية بالحسيمة ﻿
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خليفة ''ناصر الزفزافي'' أمام الشرطة القضائية بالحسيمة

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 20:03 خليفة ناصر الزفزافي أمام الشرطة القضائية بالحسيمة | حوادث و حقوق
خليفة ''ناصر الزفزافي'' أمام الشرطة القضائية بالحسيمة
بعد إحالة ناصر الزفزافي و رفاقه على سجن عكاشة، نشرت ''نوال بن موسى'' الملقبة بخليفة ''ناصر الزفزافي'' عبر صفحتها على الفايسبوك اليوم الأربعاء 07 يونيو 2017، وثيقة الإستدعاء من الشرطة القضائية بالحسيمة

شوف تيفي

بعد إحالة ناصر الزفزافي و رفاقه على سجن عكاشة، نشرت "نوال بن موسى" الملقبة بخليفة "ناصر الزفزافي" عبر صفحتها على الفايسبوك اليوم الأربعاء 07 يونيو 2017، وثيقة الإستدعاء من الشرطة القضائية بالحسيمة للحضور عاجلا إلى مقر الشرطة بالمدينة.

وأرفقت "نوال بن موسى الإستدعاء " تعليقا مقتضبا بالقول"، يبدوا أن الخائنة مطالبة الآن لدى الشرطة فشكرا، تحياتي العالية لكل المواقع الصامدة ومزيدا من الصمود والسلمية ثم السلمية ثم السلمية فنحن خرجنا من أجل أبسط الحقوق وشرف لنا أن نعتقل في سبيل ريفنا العظيم".

وتعيش منطقة الريف منذ أيام خاصة بمدينة الحسيمة، حربا طاحنة بين بعض التيارات المتصارعة بالمدينة، حيث أن ثهمة التخوين وخدمة الأجندة وإستغلال مطالب المحتجين هو العنوان الأبرز، وهو ما أبانت عنه الوقفات الإحتجاجية المحتشمة مساء أمس.

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الإحتجاج الإستغلال الحقوق الأجندة شوف تيفي

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