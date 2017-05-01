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وزارة ''حصاد'' تخصص 2055 منصب شغل بـ''الكونطرا'' في الجهة الشرقية

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 19:39 وزارة حصاد تخصص 2055 منصب شغل بـالكونطرا في الجهة الشرقية | بوليتيك
وزارة ''حصاد'' تخصص 2055 منصب شغل بـ''الكونطرا'' في الجهة الشرقية
خصصت وزارة التربية والتكوين من خلال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في إطار عملية التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم بمستوياته الابتدائي والثانوي، ما مجموعه 2055 منصب بجهة الشرق، حصل منها إقليم

شوف تيفي :

خصصت وزارة التربية والتكوين من خلال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في إطار عملية التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم بمستوياته الابتدائي والثانوي، ما مجموعه 2055 منصب بجهة الشرق، حصل منها إقليم الدريوش على أعلى حصة بلغت 613 منصب.

وأوضحت مصادر من وزارة التربية والتكوين أن إقليم الدريوش مُنح له ما يعادل 465 منصباً بالتعاقد على مستوى التعليم الابتدائي، و 148 منصبا بالتعاقد تخص مستوى التعليم الثانوي، موزعة على 11 مادة وهو ما يشكل نسبة 30% من حصة الجهة.

و أشارت ذات المعطيات، أن آخر أجل لإيداع الترشيحات هو 21 يونيو الجاري، حيث من المرتقب أن تقام المباراة يوم 29 من الشهر ذاته، فيما يتم إيداع ملفات الترشيح مقابل وصل بالمديريات الإقليمية التي يرغبون العمل بها، ابتداء من يوم 7 يونيو الجاري إلى غاية يوم 21 من الشهر ذاته.

‫شوف تيفي

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وزارة التربية والتكوين إقليم الدريوش شوف تيفي الترشيحات

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