مدير أعمال شاروخان يعلنها مُدوية: مقلب رامز جلال كان مفبركا ﻿

كشفت عدة تقارير هندية أن مدير أعمال الممثل المشهور شاروخان، كشف أن المقلب الذي شارك فيه نجم بوليوود في برنامج « رامز تحت الأرض » كان مفبركا بالكامل وكل ما عرض على شاشة التلفاز كان مجرد تمثيل.

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كشفت عدة تقارير هندية أن مدير أعمال الممثل المشهور شاروخان، كشف أن المقلب الذي شارك فيه نجم بوليوود في برنامج « رامز تحت الأرض » كان مفبركا بالكامل وكل ما عرض على شاشة التلفاز كان مجرد تمثيل.

وأضاف المصدر ذاته أن كل ما أُذيع في الحلقة كان محضرا له مسبقا، حيث كان الممثل شاروخان على علم مسبق بالمقلب الذي كان يحضره له رامز جلال.

وأكدت التقارير نفسها أن كل شيء كان مخطط له حتى ردة فعل شاروخان قائلا " شاروخان لم يغضب أبدا وإنما كانت مجرد خطة لتسلية المشاهدين".

ومن جهتها ذكرت صحيفة العلم الهندية أن شاروخان تقاضى مبلغ 400 ألف دولار نظير مشاركته في البرنامج الرمضاني رامز تحت الأرض.