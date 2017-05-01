نزلاء السجن المحلي بوجدة يجتازون إمتحانات الباكلوريا في ظروف عادية ﻿

اجتاز صباح أمس الثلاثاء نزلاء السجن المحلي بمدينة وجدة امتحانات الباكالوريا بحضور كل من المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون بجهة الشرق عبد العزيز هيني ومدير المؤسسة السجنية بوجدة عبد

شوف تيفي

اجتاز صباح أمس الثلاثاء نزلاء السجن المحلي بمدينة وجدة امتحانات الباكالوريا بحضور كل من المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون بجهة الشرق عبد العزيز هيني ومدير المؤسسة السجنية بوجدة عبد الإله بختي، وممثلين عن قطاع التعليم.

وشارك في الإمتحانات هذه السنة 23 نزيلا، 18 منهم في مسلك الآداب، و 3 في مسلك العلوم الإنسانية، ونزيل واحد في مسلك علوم الحياة والأرض، ونزيل آخر في مسلك العلوم الرياضية.

وذكرت مصادر مطلعة لشوف تيفي أن إدارة المؤسسة السجنية، وضعت جميع التدابير والترتيبات لتمر هذه الإمتحانات في ظروف جيدة.

وتأتي هذه المبادرة غير المسبوقة في إطار إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتحديث أساليب التدبير داخل المؤسسات السجنية، حيث قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإحداث مراكز جهوية لإمتحانات البكالوريا لفائدة النزلاء على مستوى كل جهة.

وقد تم اختيار السجن المحلي بوجدة كمركز لجهة الشرق حيث استفاد كافة المترشحين من دروس الدعم طيلة فترة الإستعدادات وذلك بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوجدة.