عاجل..بعد خنيفرة: فاجعة طرقية تهز مدينة الدار البيضاء..وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿

"شوف تيفي":
علمت "شوف تيفي" أن منطقة لاروكاس بالرحمة ضواحي ىالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الأربعاء، فاجعة طرقية، عقب انقلاب سيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.
وأكد مصدر "شوف تيفي" أن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى إلى حسني بالحي الحسني، قبل أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي بن رشد نظرا لخطورة حالتهم الصحية.
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