دوزيم تستحوذ على 64 بالمائة من نسبة المشاهدة وقت الذروة خلال الأسبوع الأول من رمضان.. وها فاش تفرجوا المغاربة بزاف ﻿

كشفت مؤسسة (ماروك ميتري) لقياس نسب المشاهدة في المغرب، أن القناة الثانية (دوزيم) استحوذت على 64 بالمائة من نسبة المشاهدة وقت الذروة، ما بين فاتح وسادس رمضان المبارك (27 ماي-1 يونيو).

"شوف تيفي"+"و م ع"

كشفت مؤسسة (ماروك ميتري) لقياس نسب المشاهدة في المغرب، أن القناة الثانية (دوزيم) استحوذت على 64 بالمائة من نسبة المشاهدة وقت الذروة، ما بين فاتح وسادس رمضان المبارك (27 ماي-1 يونيو).

وأوضحت المؤسسة، في بلاغها الصحافي الأسبوعي ، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه الحصة بلغت بالنسبة لباقي قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 9, 23 في المائة (6, 7 في المائة بالنسبة لقناة الأولى، و3, 2 في المائة للمغربية، و2,2 لباقي قنوات الشركة).

وأضافت أن القناة الثانية تصدرت أيضا حصة المشاهدة بالنسبة لمجموع اليوم (يقاس من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 27) بنسبة 6 ,47 في المائة، تليها باقي قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ب2, 39 في المائة (0, 7 في المائة للأولى، و7, 3 في المائة للمغربية، و6, 2 في المائة لباقي القنوات).

وبخصوص البرامج الخمس الأولى للقناة الثانية، أشار البلاغ إلى أن برنامج "مشيتي فيها 2" جاء في الصدارة بعدد مشاهدين بلغ، يوم الخميس فاتح يونيو، 11 مليونا و233 ألفا بحصة مشاهدة بلغت 4, 77 في المائة، تليه سلسلة "الخاوة" ب10 ملايين و400 ألف مشاهد بحصة مشاهدة 7, 70 في المائة، متبوعة بمسلسل "سامحيني" (ثمانية ملايين و189 ألف مشاهد وحصة مشاهدة 6, 69 في المائة)، ثم برنامج "باش تعرف راسك" حلقة يوم 31 ماي الماضي ب(6 ملايين و814 ألف مشاهدة بحصة مشاهدة 6, 52 في المائة )، يليه "سر المرجان 2" حلقة يوم السبت 27 ماي الماضي ب(6 ملايين و446 ألف مشاهد بحصة مشاهدة 3, 56 في المائة).

وفي ما يتعلق بالبرامج الخمس الأولى بالنسبة للقناة الأولى، ذكر المصدر ذاته أن برنامج "الآنسة فريدة" حلقة يوم 31 ماي جاء في الصدارة ب2 مليون و198 ألف مشاهد بحصة مشاهدة بلغت 6, 23 في المائة، ثم "دار الغزلان" حلقة يوم فاتح يونيو ب1 مليون و798 ألف مشاهد وبحصة مشاهدة بلغت 8, 13 في المائة و"حالة الطقس" ليوم 27 ماي ب1 مليون و724 ألف مشاهدة وحصة مشاهدة (4, 17 في المائة) و"لالة لعروسة" (1 مليون و563 ألف مشاهدة وحصة مشاهدة 1, 16 في المائة)، ثم الأخبار باللغة العربية ليوم 27 ماي (1 مليون و431 ألف مشاهدة وحصة مشاهدة 7, 13 في المائة).

وكشفت (ماروك ميتري) أن مدة المشاهدة للأشخاص وصلت خلال هذه الفترة إلى أربع ساعات و45 دقيقة

وتؤمن "ماروك ميتري" منذ 28 مارس 2008 القياس المرجع بالنسبة لمشاهدة التلفزة بالمغرب ، وتعتمد المؤسسة لهذه الغاية على عينة من البيوت تمثل مجموع سكان المغرب الذين يتوفرون على جهاز التلفاز.