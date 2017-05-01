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البرلمان التركي يوافق على تشريع يسمح بنشر قوات في قطر

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 18:17 البرلمان التركي يوافق على تشريع يسمح بنشر قوات في قطر | دولي
البرلمان التركي يوافق على تشريع يسمح بنشر قوات في قطر
وافق البرلمان التركي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية بقطر في تحرك يهدف فيما يبدو لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض من أكبر القوى في الشرق الأوسط.

شوف تيفي:

وافق البرلمان التركي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية بقطر في تحرك يهدف فيما يبدو لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض من أكبر القوى في الشرق الأوسط.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية يوم الاثنين متهمة الإمارة بدعم جماعات متشددة. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الخلاف، بتأييد 240 نائبا خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري القومي المعارض للمشروع.

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