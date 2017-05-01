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صادم وبالأرقام..شوفو شحال ديال المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها خلال شهر رمضان بالدار البيضاء

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 17:35 صادم وبالأرقام..شوفو شحال ديال المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها خلال شهر رمضان بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
صادم وبالأرقام..شوفو شحال ديال المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها خلال شهر رمضان بالدار البيضاء
قامت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالدار البيضاء-سطات، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، بحجز وإتلاف 8ر17طنا من المواد الغذائية غير

"شوف تيفي"

قامت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالدار البيضاء-سطات، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، بحجز وإتلاف 8ر17طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضحت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنها قامت بمصادرة 199ر11 طنا من المواد الغذائية تتكون من عشرة أطنان من اللحوم البيضاء،و ثلاثة أطنان من منتجات نباتية وأخرى من أصل نباتي، و 4ر1 طن من اللحوم الحمراء وطن واحد من منتوجات الصيد البحري.

وفما يتعلق بالمنتجات الغذائية المستوردة، فقد تمكنت هذه المصالح، حسب البلاغ، من مراقبة 21 4ر21603 طنا من مختلف المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي .كما تمت دراسة 628 ملفا وأخذ 87 عينة للتحليل.

وفي ما يخص السوق المحلي ،أوضح المصدر ذاته، أن فرق المراقبة تابعة للمديرية أنجزت 1301 خرجة ميدانية للمراقبة ، عرفت إجراء 696 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية ووضع العلامات وشروط النظافة. كما تم أخذ 36 عينة لإجراء التحاليل المخبرية

وتندرج هذه العمليات في إطار إجراءات المراقبة التي تقوم بها المديرية الجهوية بهدف تأمين سلامة المستهلك من خلال تعزيز مصالح المراقبة التابعة لها منذ بداية شهر رمضان، للمراقبة الصحية على المنتجات الغذائية.

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المغرب شوف تيفي المكتب الوطني للسلامة الصحية رمضان الدار البيضاء

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