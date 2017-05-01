نستليه المغرب تعزز التزامها للسنة الثانية من خلال تنظيم عمليات إفطار بمناسبة شهر رمضان ﻿

نظمت شركة ''نستليه'' المغرب يوم الخميس فاتح يونيو فطورا رمضانيا على شرف أطر وأطفال جمعية الإحسان المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

نظمت شركة "نستليه" المغرب يوم الخميس فاتح يونيو فطورا رمضانيا على شرف أطر وأطفال جمعية الإحسان المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

وذكر بلاغ للشركة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن نستليه المغرب تؤكد بهذه المناسبة التزامها للسنة الثانية على التوالي، إلى جانب جمعية الإحسان من خلال تهيئة فضاء للاستراحة والترفيه بمقر الجمعية لصالح المستفيدين وإهداء مواد نستليه في هذا الشهر المبارك.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية سمحت للأطفال من الاستفادة من أوقات جميلة حول قيم التشارك والتضامن، وذلك في جو احتفالي حول فطور رمضاني مع فرق نستليه المغرب. هذا الحفل مكن من تسليط الضوء على البعد الاجتماعي لشركة نستليه المغرب والتزامها تجاه الساكنة.

وتسعى نستليه من أجل توفير منتجات أكثر صحة وتحسين دائم لجودة الحياة للأشخاص، مع تحفيز الاستهلاك المستدام وحماية الموارد لأجل الأجيال القادمة.

يذكر أن جمعية الإحسان هي جمعية ذات منفعة عامة، وهي جمعية تطوعية ذات أهداف غير ربحية، وتعتبر للا حسناء، الرئيسة الفخرية لها ، وهي المؤسسة الوحيدة في ولاية الدار البيضاء سطات التي تستقبل الرضع والأطفال بدون عائلة، وتتكفل بهم من الولادة وحتى سن التمدرس ،

حيث يصل سنويا مئات الأطفال إلى دار الأطفال، يتعلق الأمر بالنسبة للغالبية، برضع متخلى عنهم، أطفال مفقودين، أو صغار لديهم آباء في حالات لا تسمح لهم برعايتهم. ومن ضمن هؤلاء الأطفال، توجد حالات ذات احتياجات خاصة (إعاقات جسدية وعقلية).

و منذ تأسيسها، حرصت جمعية الإحسان على استقبال واحتضان هؤلاء الأطفال في أفضل الظروف، لتمكينهم من العيش بكرامة وتوفير "حياة عادية" لهم، مع العناية بصحتهم وتعليمهم ومواكبتهم.