عاجل..تركيا تنشر ثلاثة آلاف عسكري في قطر بموجب اتفاق عسكري بين البلدين ﻿

في تعليقها على مناقشة البرلمان التركي يومه الأربعاء مشروع قرار يسمح بنشر قوات قاعدة تركية في قطر عقب الأزمة بين الدوحة وجاراتها الخليجية، كشفت وكالة فرانس بريس أن سفير تركيا بقطر أحمد ديميروك،

"شوف تيفي"

في تعليقها على مناقشة البرلمان التركي يومه الأربعاء مشروع قرار يسمح بنشر قوات قاعدة تركية في قطر عقب الأزمة بين الدوحة وجاراتها الخليجية، كشفت وكالة فرانس بريس أن سفير تركيا بقطر أحمد ديميروك، صرح لها العام الماضي عن وجود إمكانية لنشر ثلاثة آلاف عسكري أو أكثر في قاعدة عسكرية بقطر إذا اقتضت الحاجة، وذلك بسبب توقيع اتفاق عسكري بين أنقرة والدوحة.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الاتفاق العسكري بين البلدين، يمكن من فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما ينص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة معنية في البرلمان التركي، صادقت في مارس 2015، على اتفاق عسكري بين تركيا وقطر يسمح بنشر قوات مشتركة بين البلدين عند الحاجة، وبنشر قوات تركية في قطر أو قطرية في تركيا حسب الضرورة.