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بالصورة.. هذا هو الترتيب الجديد للجيش المغربي في التصنيف العالمي الجديد

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 17:07 بالصورة.. هذا هو الترتيب الجديد للجيش المغربي في التصنيف العالمي الجديد | مجتمع
بالصورة.. هذا هو الترتيب الجديد للجيش المغربي في التصنيف العالمي الجديد
تراجع الجيش المغربي في التصنيف العالمي لأقوى الجيوش بالعالم، من الرتبة 49 سنة 2016 إلى الرتبة 57 سنة 2017، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''''غلوبال فاير باور''.

"شوف تيفي"

تراجع الجيش المغربي في التصنيف العالمي لأقوى الجيوش بالعالم، من الرتبة 49 سنة 2016 إلى الرتبة 57 سنة 2017، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ""غلوبال فاير باور".

وأكد الموقع المذكور أن المغرب، احتل الرتبة الخامسة عربيا، بعد مصر التي احتلت المرتبة الأولى و 11 عالميا متقدما على الجيش الإسرائيلي الذي حل في الرتبة 15.

وأوضح الموقع ذاته أن الجيش الأمريكي، يعد أقوى جيش بالعالم، نظرا لتوفره على ترسانة أسلحة كبيرة ومتطورة، بينما تديل جيش دولة إفريقيا الوسطى هذا الترتيب الجديد بحلوله في الرتبة 127.

 

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