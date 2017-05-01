 رصد 70 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة ومتابعة مرشح قضائيا ﻿
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رصد 70 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة ومتابعة مرشح قضائيا

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 16:33 رصد 70 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة ومتابعة مرشح قضائيا | مجتمع
رصد 70 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة ومتابعة مرشح قضائيا
تم رصد 70 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا ''دورة يونيو 2017'' على صعيد جهة سوس ماسة ، وذلك في اليوم الأول (6 يونيو) من إجراء هذه الامتحانات.

"شو ف تيفي"

تم رصد 70 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا "دورة يونيو 2017" على صعيد جهة سوس ماسة ، وذلك في اليوم الأول (6 يونيو) من إجراء هذه الامتحانات.

وأوضح بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أن 67 حالات الغش التي تم ضبطها استعمل فيها الهاتف النقال، فيما 3 حالات أخرى تم رصدها استعملت فيها وثائق غير مسموح بها.

وبحسب المصدر ذاته ، فقد تم تحرير محاضر في حق المخالفين وفقا للمساطر المعمول بها، كما تمت مباشرة المتابعة القضائية في حق مرشح واحد.

للتذكير فقد بلغ عدد المرشحات والمرشحين لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، ما مجموعه 59 ألفا و240 مرشحا .

وقد هيأت الأكاديمية الجهوية لأجل هذه الغاية 115 مركز امتحان على صعيد المديريات الإقليمية الست لوزارة التربية الوطنية في جهة سوس ماسة، منها 28 مركز امتحان في أكادير إداوتنان، و23 مركز امتحان بتارودانت، و 24 مركز امتحان بإنزكان أيت ملول، و 13 مركز امتحان بتيزنيت، و 15 مركز امتحان باشتوكة أيت باها، و 12 مركز امتحان بطاطا.

 

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