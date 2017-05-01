صادم ومؤلم..فاجعة مروعة هزت إقليم تنغير والضحية طفل في عمر الزهور ﻿

اهتز إقليم تنغير وبالتحديد دوار اميقبي ليلة الثلاثاء الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها طفل في عمر الزهور، بعد أن وجد نفسه تحت صخرة من الحجم الكبير انهارت بالقرب من منزل أسرته.

"شوف تيفي"

اهتز إقليم تنغير وبالتحديد دوار اميقبي ليلة الثلاثاء الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها طفل في عمر الزهور، بعد أن وجد نفسه تحت صخرة من الحجم الكبير انهارت بالقرب من منزل أسرته.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الطفل الهالك يبلغ من العمر تسع سنوات، مشيرا إلى أن الحادثة، شهدت كذلك إصابة شقيق الهالك بجروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن أسرة الطفلين وفور وقوفها على الفاجعة، سارعت إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي ربطت الاتصال بالوقاية المدنية، حيث تم انتشال جثمان الطفل الهالك، بينما تم نقل الطفل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى ورززات لتلقي الإسعافات الضرورية.