 صادم ومؤلم..فاجعة مروعة هزت إقليم تنغير والضحية طفل في عمر الزهور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نستليه المغرب تعزز التزامها للسنة الثانية من خلال تنظيم عمليات إفطار بمناسبة شهر رمضان | بوليتيك

نستليه المغرب تعزز التزامها للسنة الثانية من خلال تنظيم عمليات إفطار بمناسبة شهر رمضان

عاجل..تركيا تنشر ثلاثة آلاف عسكري في قطر بموجب اتفاق عسكري بين البلدين | دولي

عاجل..تركيا تنشر ثلاثة آلاف عسكري في قطر بموجب اتفاق عسكري بين البلدين

بالصورة.. هذا هو الترتيب الجديد للجيش المغربي في التصنيف العالمي الجديد | مجتمع

بالصورة.. هذا هو الترتيب الجديد للجيش المغربي في التصنيف العالمي الجديد

عائلة الزفزافي و معتقلي حراك الحسيمة تشهر الفيتو ضد بعض المحامين. | بوليتيك

عائلة الزفزافي و معتقلي ''حراك الحسيمة'' تشهر ''الفيتو'' ضد بعض المحامين.

تلاميذ الباكالوريا في البيضاء:الامتحان جانا صعيب بزاف وها علاش | بووز

تلاميذ الباكالوريا في البيضاء:الامتحان جانا صعيب بزاف وها علاش

رصد 70 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة ومتابعة مرشح قضائيا | مجتمع

رصد 70 حالة غش في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا في جهة سوس ماسة ومتابعة مرشح قضائيا

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أجوبة تلاميذ من مراكش على امتحانات الباكالوريا | بووز

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أجوبة تلاميذ من مراكش على امتحانات الباكالوريا

صادم ومؤلم..فاجعة مروعة هزت إقليم تنغير والضحية طفل في عمر الزهور | حوادث و حقوق

صادم ومؤلم..فاجعة مروعة هزت إقليم تنغير والضحية طفل في عمر الزهور

بالوثيقة...العثماني يراسل الوزراء لإحترام الهندام خلال الزيارات الرسمية لضريح محمد الخامس | بوليتيك

بالوثيقة...العثماني يراسل الوزراء لإحترام الهندام خلال الزيارات الرسمية لضريح محمد الخامس

الوطن غالي والخيانة رخيصة

صادم ومؤلم..فاجعة مروعة هزت إقليم تنغير والضحية طفل في عمر الزهور

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 16:25 صادم ومؤلم..فاجعة مروعة هزت إقليم تنغير والضحية طفل في عمر الزهور | حوادث و حقوق
صادم ومؤلم..فاجعة مروعة هزت إقليم تنغير والضحية طفل في عمر الزهور
اهتز إقليم تنغير وبالتحديد دوار اميقبي ليلة الثلاثاء الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها طفل في عمر الزهور، بعد أن وجد نفسه تحت صخرة من الحجم الكبير انهارت بالقرب من منزل أسرته.

"شوف تيفي"

اهتز إقليم تنغير وبالتحديد دوار اميقبي ليلة الثلاثاء الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها طفل في عمر الزهور، بعد أن وجد نفسه تحت صخرة من الحجم الكبير انهارت بالقرب من منزل أسرته.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الطفل الهالك يبلغ من العمر تسع سنوات، مشيرا إلى أن الحادثة، شهدت كذلك إصابة شقيق الهالك بجروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن أسرة الطفلين وفور وقوفها على الفاجعة، سارعت إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي ربطت الاتصال بالوقاية المدنية، حيث تم انتشال جثمان الطفل الهالك، بينما تم نقل الطفل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى ورززات لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تنغير فاجعة الهالك الطفل فاجعة الجروح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة | حوادث و حقوق

صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة

فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان | حوادث و حقوق

فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان

وفاة ملياردير سعودي من أشهر تجار السلاح بالعالم | حوادث و حقوق

وفاة ملياردير سعودي من أشهر تجار السلاح بالعالم

عاجل.. مسن يتسبب في خسائر مادية للترامواي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. مسن يتسبب في خسائر مادية للترامواي بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تلاميذ الباكالوريا في البيضاء:الامتحان جانا صعيب بزاف وها علاش | بــووز
منذ 41 دقيقة

تلاميذ الباكالوريا في البيضاء:الامتحان جانا صعيب بزاف وها علاش

لموت ديال الضحك مع أجوبة تلاميذ من مراكش على امتحانات الباكالوريا | بــووز

لموت ديال الضحك مع أجوبة تلاميذ من مراكش على امتحانات الباكالوريا

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك | بــووز

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش | بــووز

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نستليه المغرب تعزز التزامها للسنة الثانية من خلال تنظيم عمليات إفطار بمناسبة شهر رمضان | بوليتيك
منذ 5 دقائق

نستليه المغرب تعزز التزامها للسنة الثانية من خلال تنظيم عمليات إفطار بمناسبة شهر رمضان

عاجل..تركيا تنشر ثلاثة آلاف عسكري في قطر بموجب اتفاق عسكري بين البلدين | دولي

عاجل..تركيا تنشر ثلاثة آلاف عسكري في قطر بموجب اتفاق عسكري بين البلدين

بالصورة.. هذا هو الترتيب الجديد للجيش المغربي في التصنيف العالمي الجديد | مجتمع

بالصورة.. هذا هو الترتيب الجديد للجيش المغربي في التصنيف العالمي الجديد

عائلة الزفزافي و معتقلي حراك الحسيمة تشهر الفيتو ضد بعض المحامين. | بوليتيك

عائلة الزفزافي و معتقلي ''حراك الحسيمة'' تشهر ''الفيتو'' ضد بعض المحامين.

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.