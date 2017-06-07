بالوثيقة...العثماني يراسل الوزراء لإحترام الهندام خلال الزيارات الرسمية لضريح محمد الخامس ﻿

راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جميع الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين حول وجوب التقيد بالترتيبات المتعلقة بالزيارات الرسمية لضريح محمد الخامس، وكذا الزي الواجب إرتداؤه خلال

شوف تيفي



راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جميع الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين حول وجوب التقيد بالترتيبات المتعلقة بالزيارات الرسمية لضريح محمد الخامس، وكذا الزي الواجب إرتداؤه خلال الزيارات.



وحسب نسخة من رسالة رئيس الحكومة، فقد أثارت مديرية ضريح محمد الخامس الإنتباه مجددا إلى كون بعض الوزارات والمصالح التابعة لها، لاتراعي المراسيم الخاصة بتنظيم الزيارات الرسمية للضريح، سواء فيما يخص تحديد المواعيد أو إلغائها، أو فيما يخص تقيد الزائرين للضريح بحسن الهندام، بارتداء اللباس القومي الخاص بكل بلد أو اللباس العصري، المتمثل في البذلة مع ربطة العنق أو الجلباب والطربوش أو العمامة.



ووفق الرسالة التي حصلت "شوف تيفي" على نسخة منها، أهاب رئيس الحكومة جميع الوزراء والمندوبين السامين إصدار التعليمات اللازمة إلى المصالح المختصة التابعة لكم أو الخاضعة لوصايتكم من أجل مراعاة الترتيبات الخاصة بزيارة الوفود والتقيد بمراسمها، سواء منها الإلتزام بالمواعيد المتفق عليها أو إلغاؤها عتد الإقتضاء في وقت ملائم، وكذا إحترام الهندام المناسب للمقام.





