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بعد الأحداث الأخيرة: هكذا مرت أجواء الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا بالحسيمة

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 15:47 بعد الأحداث الأخيرة: هكذا مرت أجواء الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا بالحسيمة | مجتمع
بعد الأحداث الأخيرة: هكذا مرت أجواء الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا بالحسيمة
أكد رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالحسيمة يوسف العمارتي، اليوم الأربعاء، أن امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 تمر

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالحسيمة يوسف العمارتي، اليوم الأربعاء، أن امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 تمر في ظروف "جد عادية" بالإقليم .

وأوضح العمارتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تمت تعبئة جهود كافة أطر المديرية وفتح جميع أقسام الامتحانات في الوقت المحدد بغية توفير الظروف المواتية لاستقبال المترشحين والمترشحات من أجل أن تمر هذه الامتحانات في ظروف جيدة، مضيفا أن جميع المترشحين والمترشحات "التزموا بتوقيت بداية الامتحانات" ولم يسجل أي تأخير في هذا السياق. وأشار المسؤول الإقليمي إلى فتح 24 مركزا للامتحانات لهذه الغاية بالإقليم، فيما تمت تعبئة حوالي 1450 أستاذا وأستاذة من أجل القيام بالحراسة.

وحسب معطيات للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالحسيمة ، فإن عدد المترشحين لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 على مستوى إقليم الحسيمة بلغ 4051 مترشحا ومترشحة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عدد الممتحنين في مختلف أسلاك الباكالوريا يتوزعون ما بين المترشحين الرسميين ( ألفان و 298 ) والمترشحين الأحرار ( ألف و753 ) . وسجلت المديرية أن عدد المترشحين الرسميين الذين حضروا لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم هذه الدورة بلغ 2286 مقابل غياب 12 مترشحا، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 1302 مترشحا، فيما غاب 451 مترشحا حرا.

 

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