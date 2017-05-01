سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي ''يعرفها الله وحده'' ﻿

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، بمجلس المستشارين أنه سيعمل قصارى جهده وكل مايملك من أجل تحقيق الحكومة الحالية لبعض النتائج الإيجابية مقارنة بالحكومات السابقة.

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صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، بمجلس المستشارين أنه سيعمل قصارى جهده وكل مايملك من أجل تحقيق الحكومة الحالية لبعض النتائج الإيجابية مقارنة بالحكومات السابقة.



وأضاف العثماني خلال الجلسة العمومية لمجلس المستشارين التي تجري في هذه اللحظات، أنه ''لن يرفع الراية البيضاء أثناء حديثه عن البطالة'' مؤكدا بأنه سيستمر في العمل، طبقا للمنهجية المثمتلة في الحوار والإنصات للاخر ومشاركة جميع المتدخلين.



وتابع العثماني كلمته للرد على تعقيبات البرلمانيين حول المشاكل الإجتماعية خاصة التشغيل والتنمية البشرية، مؤكدا بأن ''نيته يعلمه الله وحده''.





