 سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي ''يعرفها الله وحده'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي يعرفها الله وحده | بوليتيك

سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي ''يعرفها الله وحده''

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك | بووز

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم | ثقافة و فنون

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش | بووز

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش

من طرائف الباكالوريا..بغا يْنقل فالامتحان سرب الورقة بالإسم ديالو وها شنو وقع ليه مع البوليس بفاس | مجتمع

من طرائف الباكالوريا..بغا يْنقل فالامتحان سرب الورقة بالإسم ديالو وها شنو وقع ليه مع البوليس بفاس

المجاعة تهدد قطر...الكويت تقوم بزيارة للسعودية والإمارات لتطويق الأزمة | دولي

المجاعة تهدد قطر...الكويت تقوم بزيارة للسعودية والإمارات لتطويق الأزمة

صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة | حوادث و حقوق

صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة

رونو المغرب تتجاوز عتبة تصدير مليون عربة انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط | اقتصاد

رونو المغرب تتجاوز عتبة تصدير مليون عربة انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط

بعد قرار تركيا نشر قواتها بقطر: جماعة الإخوان المسلمين تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته للسعودية | دولي

بعد قرار تركيا نشر قواتها بقطر: جماعة الإخوان المسلمين تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته للسعودية

الوطن غالي والخيانة رخيصة

سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي ''يعرفها الله وحده''

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 15:34 سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي يعرفها الله وحده | بوليتيك
سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي ''يعرفها الله وحده''
صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، بمجلس المستشارين أنه سيعمل قصارى جهده وكل مايملك من أجل تحقيق الحكومة الحالية لبعض النتائج الإيجابية مقارنة بالحكومات السابقة.

شوف تيفي:

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل، بمجلس المستشارين أنه سيعمل قصارى جهده وكل مايملك من أجل تحقيق الحكومة الحالية لبعض النتائج الإيجابية مقارنة بالحكومات السابقة.

وأضاف العثماني خلال الجلسة العمومية لمجلس المستشارين التي تجري في هذه اللحظات، أنه ''لن يرفع الراية البيضاء أثناء حديثه عن البطالة'' مؤكدا بأنه سيستمر في العمل، طبقا للمنهجية المثمتلة في الحوار والإنصات للاخر ومشاركة جميع المتدخلين.

وتابع العثماني كلمته للرد على تعقيبات البرلمانيين حول المشاكل الإجتماعية خاصة التشغيل والتنمية البشرية، مؤكدا بأن ''نيته يعلمه الله وحده''.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة العثماني التشغيل المشاكل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:زنزانة انفرادية لناصر الزفزافي بسجن عكاشة | بوليتيك

عاجل:زنزانة انفرادية لناصر الزفزافي بسجن عكاشة

غضبة ملكية على رفاق بنكيران بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

غضبة ملكية على رفاق ''بنكيران'' بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل

خاص..بعد لقائه عائلة ناصر الزفزافي..العثماني والداودي ببيت بن كيران | بوليتيك

خاص..بعد لقائه عائلة "ناصر الزفزافي"..العثماني والداودي ببيت بن كيران

بالصورة..عبد الرحمان اليوسفي في جلسة اسثنائية على مائدة الإفطار في رمضان | بوليتيك

بالصورة..عبد الرحمان اليوسفي في جلسة اسثنائية على مائدة الإفطار في رمضان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك | بــووز
منذ 20 دقيقة

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش | بــووز

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش

تلميذة في الباكالوريا كاعية بزاف..شوفو أشنو قالت | بــووز

تلميذة في الباكالوريا كاعية بزاف..شوفو أشنو قالت

شاهد بالفيديو | إعلان فيلم هندي ضخم صور بالمغرب ما بين مراكش والصويرة من بطولة أشهر فناني بوليوود .. لقطات رائعة ! | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | إعلان فيلم هندي ضخم صور بالمغرب ما بين مراكش والصويرة من بطولة أشهر فناني بوليوود .. لقطات رائعة !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي يعرفها الله وحده | بوليتيك
منذ 5 دقائق

سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي ''يعرفها الله وحده''

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك | بووز

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم | ثقافة و فنون

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش | بووز

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.