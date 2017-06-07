مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم ﻿

نشر حساب على تويتر يحمل اسم الفنان السوري دريد لحام تغريدة ، تعليقا على قطع مجموعة من الدول العربية لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر، إلا أن المثير بهذه التغريدة هو مضمونها الداعي لتطور الأمور بين

"شوف تيفي"

نشر حساب على تويتر يحمل اسم الفنان السوري دريد لحام تغريدة ، تعليقا على قطع مجموعة من الدول العربية لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر، إلا أن المثير بهذه التغريدة هو مضمونها الداعي لتطور الأمور بين الدول العربية إلى حرب دامية.

وكتب هذا الحساب "بمناسبة الحرب بين دول الخليج ..نحنا منقول علقت الله لا يطفيها..لاحدا يختار طرف ضد طرف ..بتمنى يصل الدم للركب ويذبحو بعضهم.وقطع_العلاقات_مع_قطر".

وعبر المتفاعلون مع التغريدة عن أسفهم الشديد من مضمونها، موضحين أن الفنان السوري تجاوز حدوده، بينما استغل آخرون الفرصة للدفاع عن دريد لحام، موضحين أن هذا الحساب قد لا يكون تابعا له.