من طرائف الباكالوريا..بغا يْنقل فالامتحان سرب الورقة بالإسم ديالو وها شنو وقع ليه مع البوليس بفاس ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' أن عناصر أمن فاس اعتقلت يوم أمس الثلاثاء مترشحا من الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا وذلك على خلفية تصويره و تسريبه لأسئلة الامتحانات بمؤسسة الخوارزمي بحي واد فاس .

شوف تيفي:

علمت قناة "شوف تيفي" أن عناصر أمن فاس اعتقلت يوم أمس الثلاثاء مترشحا من الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا وذلك على خلفية تصويره و تسريبه لأسئلة الامتحانات بمؤسسة الخوارزمي بحي واد فاس .

وأضافت مصادر قناة "شوف تيفي" أن المترشح عمل على تصوير ورقة الامتحان بواسطة هاتفه النقال بغرض تسريبها في أحد المواقع التي تنشط في مجال تسريب هذا النوع من الأسئلة، لكنه لم ينتبه إلى أنه صورة الورقة الخاصة بامتحاناته تحمل اسمه و رقم امتحانه .

و أشارت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن انتقلت إلى المؤسسة المذكورة وعملت على اعتقال المترشح من أجل إنجاز المساطر القانونية في هذا الباب.