المجاعة تهدد قطر...الكويت تقوم بزيارة للسعودية والإمارات لتطويق الأزمة ﻿

بات الإقتصاد القطري مهدد بالإنهيار في أي لحظة، بعد بدء المستثمرين سحب أموالهم المودعة بالبنوك القطرية، وتوقيف شركات التصدير والإستيراد للمئات من عقود توريد المواد الغذائية القادمة من دول الجوار

شوف تيفي





بات الإقتصاد القطري مهدد بالإنهيار في أي لحظة، بعد بدء المستثمرين سحب أموالهم المودعة بالبنوك القطرية، وتوقيف شركات التصدير والإستيراد للمئات من عقود توريد المواد الغذائية القادمة من دول الجوار خاصة السعودية والإمارات.



ويزور أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، الإمارات اليوم الأربعاء، بعد زيارة سريعة أمس الثلاثاء إلى جدة، حيث التقى الملك سلمان، وتباحثا في مستجدات المنطقة.



وبدأت مساعي وساطة تقودها الكويت تتبلور في أزمة قطع العلاقات مع قطر، منذ يوم الاثنين الماضي حين أعلنت 7 دول، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، جراء دعمها لمجموعات متطرفة وسعيها إلى شق الصفوف في عدد من الدول.





