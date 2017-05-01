صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، تمكنت صباح أمس الثلاثاء على الساعة 5 صباحا من توقيف المدعو ( ي.ش) 22 سنة والمتورط في قضية الضرب و الجرح المفضي

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، تمكنت صباح أمس الثلاثاء على الساعة 5 صباحا من توقيف المدعو ( ي.ش) 22 سنة والمتورط في قضية الضرب و الجرح المفضي إلى الموت.



وحسب مصدر مطلع، فالمعني بالأمر قام بالإعتداء على الضحية في وقت سابق، بفندق الشجرة بمدينة طنجة، حيث مباشرة بعد شيوع خبرالوفاة، قام الجاني بالتواري عن الأنظار والإختباء خوفا من الإعتقال.



وأوضح ذات المصدر، أن عملية ترصد للجاني أسقطته في يد الشرطة القضائية، حيث إعترف بأنه دخل في خلاف مع الضحية حول مبلغ 100 درهم تطور للضرب و الجرح متبادل بحيث وجه له طعنات بالسكين على مستوى العنق فارق على إثرها الحياة رغم محاولة إسعافه.



فرقة الأبحاث القضائية حجزت لدى الموقوف أداة الجريمة وقد تم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.





