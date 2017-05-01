 صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي يعرفها الله وحده | بوليتيك

سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي ''يعرفها الله وحده''

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك | بووز

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم | ثقافة و فنون

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش | بووز

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش

من طرائف الباكالوريا..بغا يْنقل فالامتحان سرب الورقة بالإسم ديالو وها شنو وقع ليه مع البوليس بفاس | مجتمع

من طرائف الباكالوريا..بغا يْنقل فالامتحان سرب الورقة بالإسم ديالو وها شنو وقع ليه مع البوليس بفاس

المجاعة تهدد قطر...الكويت تقوم بزيارة للسعودية والإمارات لتطويق الأزمة | دولي

المجاعة تهدد قطر...الكويت تقوم بزيارة للسعودية والإمارات لتطويق الأزمة

صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة | حوادث و حقوق

صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة

رونو المغرب تتجاوز عتبة تصدير مليون عربة انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط | اقتصاد

رونو المغرب تتجاوز عتبة تصدير مليون عربة انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط

بعد قرار تركيا نشر قواتها بقطر: جماعة الإخوان المسلمين تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته للسعودية | دولي

بعد قرار تركيا نشر قواتها بقطر: جماعة الإخوان المسلمين تخرج عن صمتها.. وهذا ما قالته للسعودية

الوطن غالي والخيانة رخيصة

صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة

بتاريــخ : 7 يونيو 2017 / 14:33 صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة | حوادث و حقوق
صادم..عشريني ينهي حياة صديقه بضربة سكين من أجل 100 درهم بطنجة
علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، تمكنت صباح أمس الثلاثاء على الساعة 5 صباحا من توقيف المدعو ( ي.ش) 22 سنة والمتورط في قضية الضرب و الجرح المفضي

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، تمكنت صباح أمس الثلاثاء على الساعة 5 صباحا من توقيف المدعو ( ي.ش) 22 سنة والمتورط في قضية الضرب و الجرح المفضي إلى الموت.

وحسب مصدر مطلع، فالمعني بالأمر قام بالإعتداء على الضحية في وقت سابق، بفندق الشجرة بمدينة طنجة، حيث مباشرة بعد شيوع خبرالوفاة، قام الجاني بالتواري عن الأنظار والإختباء خوفا من الإعتقال.

وأوضح ذات المصدر، أن عملية ترصد للجاني أسقطته في يد الشرطة القضائية، حيث إعترف بأنه دخل في خلاف مع الضحية حول مبلغ 100 درهم تطور للضرب و الجرح متبادل بحيث وجه له طعنات بالسكين على مستوى العنق فارق على إثرها الحياة رغم محاولة إسعافه.

فرقة الأبحاث القضائية حجزت لدى الموقوف أداة الجريمة وقد تم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

طنجة الشرطة القضاء الموقوف شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان | حوادث و حقوق

فيديو مروع: معركة خطيرة جدا بين شفار هاز سيف وصحاب شرع اليد بمدينة فاس نهار رمضان

وفاة ملياردير سعودي من أشهر تجار السلاح بالعالم | حوادث و حقوق

وفاة ملياردير سعودي من أشهر تجار السلاح بالعالم

عاجل.. مسن يتسبب في خسائر مادية للترامواي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. مسن يتسبب في خسائر مادية للترامواي بالبيضاء

طباخي السجن المحلي بطنجة يحبطون عملية فرار أحد المعتقلين | حوادث و حقوق

''طباخي'' السجن المحلي بطنجة يحبطون عملية فرار أحد المعتقلين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك | بــووز
منذ 26 دقيقة

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش | بــووز

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش

تلميذة في الباكالوريا كاعية بزاف..شوفو أشنو قالت | بــووز

تلميذة في الباكالوريا كاعية بزاف..شوفو أشنو قالت

شاهد بالفيديو | إعلان فيلم هندي ضخم صور بالمغرب ما بين مراكش والصويرة من بطولة أشهر فناني بوليوود .. لقطات رائعة ! | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | إعلان فيلم هندي ضخم صور بالمغرب ما بين مراكش والصويرة من بطولة أشهر فناني بوليوود .. لقطات رائعة !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي يعرفها الله وحده | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

سعد الدين العثماني للبرلمانيين...لن أرفع الراية البيضاء ونيتي ''يعرفها الله وحده''

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك | بووز

تلميذ دوز الباك و خرج طالع ليه الدم..دارو لينا امتحان ديال الشباكية ماشي الفيزيك

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم | ثقافة و فنون

مثير..فنان عربي مشهور في تعليقه على قطع العلاقات مع قطر: أتمنى وصول الدم للركب ويذبحو بعضهم

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش | بووز

بالفيديو:عكس التلاميذ..تلميذ كيتشكى من سهولة الباكالوريا..دوزت امتحان فساعة وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.